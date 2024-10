Vogelkür: Nabu: Vogel des Jahres in Thüringen weit verbreitet

Jena (dpa/th) - Mit dem Hausrotschwanz ist der "Vogel des Jahres" 2025 auch häufig in Thüringen zu sehen. "Der Hausrotschwanz ist in Thüringen weit verbreitet. Dabei ist er in besiedelten Gebieten mit Dörfern und Städten häufiger anzutreffen als in waldreichen Gegenden mit geringerer Siedlungsdichte", sagte Marcus Orlamünder, Naturschutzreferent des Naturschutzvereins Nabu Thüringen. "Früher war der zierliche Vogel eher im felsigen Bergland anzutreffen. Zunehmend hat er sich menschliche Siedlungen zunutze gemacht und findet hier gute Bedingungen zum Brüten."