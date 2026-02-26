Vogelgrippe: Weitere Fälle von Geflügelpest bei Tierhaltern in Thüringen

Überwachungszone muss erweitert werden

Beide neu betroffenen Bestände liegen in der Überwachungszone, die nach dem Nachweis in dem Putenmastbetrieb mit 10.500 Tieren eingerichtet worden war. Diese Tiere waren in der vergangenen Woche ebenfalls gekeult worden. Die Überwachungszone umfasst Teile des Kyffhäuserkreises und des angrenzenden Landkreises Sömmerda. Dort dürfen Hühner, Puten, Gänse und Enten derzeit nur noch im Stall gehalten werden, auch ein Transportverbot für Federvieh und Geflügelprodukte gilt. Die Zone muss nach den weiteren Geflügelpestausbrüchen bis in den Landkreis Nordhausen und das benachbarte Sachsen-Anhalt erweitert werden, wie das Ministerium ankündigte.