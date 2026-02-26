Vogelgrippe: Weitere Fälle von Geflügelpest bei Tierhaltern in Thüringen

Erfurt/Sondershausen (dpa/th) - Gut eine Woche nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einer Putenmast im Kyffhäuserkreis hat die hochansteckende Tierseuche zwei weitere Geflügelhaltungen in der Region erwischt. Betroffen seien ein Agrarbetrieb mit 70 Hühnern und ein Kleinbestand mit insgesamt acht Haushühnern, teilte das Gesundheitsministerium mit. In beiden Beständen sei das Virus H5N1 nachgewiesen worden. Zum Schutz vor einer weiteren Verbreitung der Seuche seien die Tiere unter amtlicher Aufsicht getötet worden.