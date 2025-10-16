Vogelgrippe: Tote Kraniche am Stausee Kelbra – Verdacht auf Vogelgrippe

Sangerhausen - Im Landkreis Mansfeld-Südharz gibt es einen Verdacht auf die Geflügelpest. Am Stausee Kelbra seien mehrere tote Kraniche gefunden worden, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Mitarbeiter des Veterinäramtes verschafften sich vor Ort einen Überblick und begannen mit der Bergung der toten Tiere. Diese gestalte sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten jedoch als schwierig, hieß es. Die benachbarten Landkreise in Thüringen seien informiert worden.