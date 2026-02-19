Vogelgrippe: Geflügelpest in Putenmast – Keulung von 10.500 Tieren läuft

Aktuell mehrere Wildvögel in Thüringen infiziert

Trotz der zeitweiligen Entspannung der Lage müssen Geflügelhalter weiter auf der Hut sein, wie der neue Fall im Kyffhäuserkreis zeigt. Das Virus befinde sich weiterhin in der Umwelt, so das Ministerium. Es verwies auf mehrere aktuelle Fälle bei Wildvögeln in Thüringen. Seit Jahresbeginn sei das H5N1-Virus bei 21 Wildvögeln in den Landkreisen Altenburger Land, Gotha, Sömmerda, im Saale-Orla-Kreis und dem Unstrut-Hainich-Kreis sowie in den Städten Gera und Erfurt nachgewiesen worden.