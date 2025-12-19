Sorgen vor neuen Virus-Varianten in großen Tierbeständen

Erik Hecht, Sprecher des sachsen-anhaltischen Bauernverbandes, teilt zudem die Befürchtungen von Infektiologen und Virologen: "Wenn Geflügel gegen beispielsweise eine Vogelgrippe geimpft ist, können sie den Erreger trotzdem weiter verschleppen." Somit können augenscheinlich gesunde Tiere dennoch eine Gefahr für andere Tiere darstellen. Hinzu komme, dass es so in Beständen mit vielen zehn- oder gar hunderttausenden Tieren dazu kommen könne, dass "das Virus einen Entwicklungsschritt macht und dann doch stärkere Auswirkungen hat als wenn man versucht, das möglichst stark einzudämmen", so Hecht.