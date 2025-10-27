Vogelgrippe: Bayerns Geflügelwirtschaft warnt vor steigenden Eierpreisen

München (dpa/lby) - Die bayerische Geflügelwirtschaft warnt vor steigenden Eierpreisen als Folge der Vogelgrippe. "Auch bei uns wird es dramatisch sein, und Eierpreise, die sich dann um die Hälfte noch mal erhöhen, die halte ich nicht für ausgeschlossen", sagte der Vorsitzende des Landesverbands der Bayerischen Geflügelwirtschaft, Robert Schmack, im Bayerischen Rundfunk. Als Beispiel nannte er eine Packung von zehn Eiern, die dann im Supermarkt nicht mehr um die 2,50 Euro, sondern 3,50 Euro kosten könnte.