Völklinger Hütte Röntgenblick in Völklingen – Ausstellung zeigt Unsichtbares

Medizintechnik, Machtinstrument und Inspiration

Bei dem als Erlebnislandschaft gestalteten "X-Ray-Parcours" hat man laut Ralf Beil, Kurator und Generaldirektor des Weltkulturerbes, "extrem viel auf Vermittlung gesetzt, um deutlich zu machen, worum es uns hier geht". Dass Röntgenstrahlen nämlich nicht nur völlig neue Erkenntnisse und Behandlungsmethoden in der Medizin gebracht haben. Sondern dass sie auch als Machtinstrument von der Politik missbraucht wurden und bis heute Künstler, Musiker, Filmemacher, Karikaturisten und Modeschöpfer inspirieren.