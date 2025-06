Hilpoltstein (dpa/lby) - Verhungerte Vogelküken und weniger Eier in den Nestern - die lange Trockenheit macht manchen Vogelarten in Bayern schwer zu schaffen. Ob der Regen die Lage verbessern kann, muss sich noch zeigen. Unter dem trockenen Wetter in den vergangenen Monaten leiden nach Angaben des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz (LBV) in Hilpoltstein vor allem Störche, Kiebitze und seltene Feuchtwiesen-Vögel wie Uferschnepfe, Brachvogel und Rotschenkel.