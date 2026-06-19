VNL in der Türkei: Volleyballerinnen feiern zweiten Sieg in der Nationenliga

Ankara - Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga ihren zweiten Sieg gefeiert. Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli setzte sich im türkischen Ankara gegen Belgien mit 3:0 (25:20, 25:19, 25:21) durch. In den fünf Spielen zuvor hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes vier Niederlagen einstecken müssen. In den nächsten Tagen warten noch Partien gegen die Türkei und Brasilien.