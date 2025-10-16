Der städtische Mitarbeiter Marvin-Keanu Reß macht sich am Donnerstagvormittag von seinem Arbeitsplatz im Marstall auf den Weg zum Meininger Marktplatz. Dort ist Arne Eckert vom Baumpflege-Fachbetrieb „Baumeck“ aus Schleusingen mit einem Kollegen gerade dabei, gekrümmte schwere Stahlteile um die Stämme der sechs Winterlinden zu verlegen und miteinander zu einem Ring zu verschrauben. Dafür sind zuvor die Pflastersteine entnommen worden. Die künftige Baumscheibe mit einem Außendurchmesser von 2,90 Metern werden noch mit einem Pflanzsubstrat gefüllt und mit Stauden und anderen Gewächsen bepflanzt.