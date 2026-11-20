Las Vegas - Die Herzfrequenz von Max Verstappen geht niemanden in der Formel 1 etwas an - nicht einmal den viermaligen Weltmeister aus den Niederlanden selbst. "Ich nutze keine Geräte, auch nicht im Training. Erstens: Ich mag es nicht, aufgezeichnet zu werden und: Ich weiß, wann ich müde bin", sagte der 29-Jährige vor dem Grand Prix in Las Vegas. Um jeglichen Missverständnissen vorzubeugen, betonte er - äußerlich völlig entspannt - zu den neuesten Plänen der Motorsport-Königsklasse: "Ich mache da nicht mit."