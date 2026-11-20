Leclerc ist ein Fan der Kooperation - und Botschafter

Charles Leclerc begrüßte die Kooperation - er ist allerdings auch schon seit längerem Markenbotschafter des neuen Formel-1-Partners. "Jetzt, da es ein zertifiziertes Gerät der Fia (Internationaler Automobilverband) gibt, kann ich es auch tragen während ich fahre, ohne es verstecken zu müssen", sagte der Ferrari-Pilot, der beim Rennen in Las Vegas erstmals ganz legal das Band um sein Handgelenk tragen kann. "Das allen zu zeigen, ist eine Sache, die wir diskutieren werden. Aber ich persönlich habe damit kein Problem."