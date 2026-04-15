In den Köpfen vieler Menschen in Thüringen hat sich ein Bild verfestigt. Vom bösen Westen, der den Osten platt gemacht hat. In manchen Bereichen der Wirtschaft trifft das leider zu. Der Kalibergbau oder Simson sind nur zwei prominente Beispiel aus Thüringen, bei denen das Gebaren der Treuhand einen bitteren Beigeschmack hinterlässt. Doch es gibt auch die ostdeutschen Erfolgsgeschichten. Vita Cola aus Schmalkalden ist so eine. Ja, das Unternehmen in der Fachwerkstadt gehört zur hessischen Hassia-Gruppe, doch Wertschöpfung findet auch in großem Umfang in Südthüringen statt. Und mit Vita hat eine ostdeutsche Traditionsmarke nun endgültig auch ihren Siegeszug im Westen angetreten.