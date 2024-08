Heldburg kämpft seit einem Dreivierteljahr intensiv um den Erhalt des Kurortes Bad Colberg. Der Status ist gefährdet, seit der Median-Konzern – Betreiber der Kurklinik – im November 2023 die Standortschließung zum 31. Dezember 2023 angekündigt hat. „Wir haben am 20. November davon erfahren. An diesem Tag wurden wir ebenfalls darüber informiert, dass bereits ab Dezember keine Kurgäste mehr aufgenommen werden würden“, sagte Heldburgs Bürgermeister Christopher Other zur Stadtratssitzung am Dienstag, der nach der Hiobsbotschaft gemeinsam mit Bad Colbergs Ortsteilbürgermeister Robin Fleck Lösungen gesucht hat, um das Dilemma vom Heldburger Ortsteil und der gesamten Region abzuwenden. „Diese Klinik bedeutet zum einen die Hälfte des Lebens im Ort Bad Colberg, füllt dort beachtliche Flächen des Dorfes und hat zum anderen eine wirtschaftliche Wichtigkeit, ist Arbeitgeber und bringt Menschen in die Region“, erklärte Christopher Other.