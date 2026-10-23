Genf - Nach dem ersten dokumentierten Shamonda-Virus-Fall bei einem Menschen geht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht von einem größeren Infektionsgeschehen aus. Aufgrund verfügbarer Informationen und Kenntnissen über eng verwandte Viren handele es sich bei der Infektion in Frankreich um einen Einzelfall beim Menschen, sagte WHO-Sprecher Christian Lindmeier. "Und es ist derzeit unwahrscheinlich, dass es zu einer weiteren Ausbreitung kommt", erklärte er in Genf.



Der Sprecher wies jedoch darauf hin, dass die WHO noch keine formelle Risikoeinschätzung erstellt habe. Das Shamonda-Virus war bislang bei Tieren wie etwa Rindern und Pferden festgestellt worden. Der erste bekannte Shamonda-Patient starb nach Angaben des französischen Agrarministeriums Anfang Oktober. Er litt demnach an einer schweren Immunschwäche.