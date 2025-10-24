Erfurt (dpa/th) - Die Vogelgrippe breitet sich in Thüringen weiter aus. Nach Angaben des Mühlhäuser Landratsamtes wurden im Unstrut-Hainich-Kreis mittlerweile zehn verendete Kraniche aufgefunden - bei fünf der toten Tiere wurde eine Infektion mit dem H5N1-Virus nach positiven Erstproben mittlerweile vom Friedrich-Löffler-Institut (FLI) bestätigt. Eine Allgemeinverfügung zu Stallpflicht, Meldepflicht für Geflügelhalter und einem Verbot von Geflügelmärkten und ähnlichen Veranstaltungen tritt ab Samstag für den gesamten Kreis in Kraft. Zuvor hatten der Kyffhäuserkreis und der Kreis Sömmerda eine kreisweite Stallpflicht wegen zahlreicher verendeter Kraniche verhängt.