Im Kreis Greiz hatte es bereits Anfang Oktober einen Ausbruch in einem Geflügelbetrieb in Mergendorf gegeben. Nach amtlicher Feststellung mussten dort nach Auskunft des Landratsamtes in vier betroffenen Betrieben insgesamt 1.358 Tiere getötet werden - 907 davon Enten, 284 Gänse und 149 Hühner. Um die Betriebe wurde eine drei Kilometer große Schutzzone eingerichtet, in der sämtliche Tiere untersucht werden müssen. In einer zehn Kilometer großen Überwachungszone finden zudem Stichproben bei augenscheinlich gesunden Tieren statt, heißt es weiter. Eine kreisweite Stallpflicht sei bislang nicht vorgesehen, so eine Sprecherin. Der Ausbruch habe nach bisherigem Stand eingedämmt werden können.