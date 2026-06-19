Virus-Ausbruch Ende der Hantavirus-Quarantäne für Betroffene in Sicht

Die Suche nach dem Anfang

Wo genau sich die Passagiere der "Hondius" mit dem Hantavirus angesteckt haben, ist trotz intensiver Suche noch nicht geklärt. Weil das Schiff am 1. April von Ushuaia in der Provinz Tierra del Fuego (Feuerland) im äußersten Süden Argentiniens aus in See gestochen war, suchten die argentinischen Behörden zunächst dort nach dem Ursprung der Infektion. Dazu stellten Mitarbeiter des Forschungsinstituts Malbrán in Ushuaia Fallen auf, um Nagetiere zu fangen, die das Hantavirus übertragen können. Dabei wurden keine Exemplare der Langschwanz-Zwergreisratte (Oligoryzomys longicaudatus) gefunden, die als wichtigste Träger des Andesvirus gelten, wie Malbrán mitteilte. Auch in der weiter nördlich gelegenen Provinz Mendoza an der Grenze zu Chile wurden keine verdächtigen Nagetiere gefangen.