Virologe Hendrik Streeck: Der Corona-Doktor will in den Bundestag

Auch Streeck steht in gewisser Weise an einer Gabelung. Wenn er nächstes Jahr gewählt wird, müsste er seinen Doktorkittel vorübergehend an den Nagel hängen. Viele fragten ihn jetzt, warum er sich das antun will. Seine Antwort: "Aus meiner Sicht ist es schon so, dass dieser Schritt eine logische und emotionale Konsequenz der vergangenen Jahre ist. Eine Konsequenz daraus, dass abweichende Meinungen nicht gehört und die Sorgen und Nöte der Bevölkerung nicht nachvollzogen wurden. Das sehe ich schon als meinen Antrieb, in die Politik zu gehen."

Man kann das wohl so deuten: Weil er in der Corona-Zeit das Gefühl hatte, nicht gehört zu werden, will er nun selbst an die Hebel.

"Da gibt es Neider und Förderer gleichermaßen"

Ob er das schafft? Seine Prominenz könne im Wahlkampf von Vorteil sein, meint der Parteienforscher Karl-Rudolf Korte: "Für die Wähler lebt der Kandidat von der Projektionsfläche: Wir meinen ihn zu kennen - das hat viele Vorteile auf dem Wählermarkt, zumal er unverbraucht in der politischen Szenerie wirkt, das macht zusätzlich neugierig." Ob er sich aber parteiintern durchsetze, sei schwer zu beurteilen. "Da gibt es Neider und Förderer gleichermaßen", sagt Korte der dpa.

Vor dem Gehege ist Streeck etwas ratlos - von den avisierten Tieren fehlt jede Spur. "Es gibt hier sogar einen weißen Hirsch. Wo ist der?", fragt der Virologe. Aber nur ein Jogger trabt schnaufend vorbei.

Der Schritt nach Berlin wäre – so er überhaupt gelingt – auch ein Wagnis. Streeck wäre dort - um im Bild zu bleiben - mit seiner Vita ebenfalls eine Art weißer Hirsch, ein Sonderling. Er bestreitet das nicht. Er ahnt, dass er parteiintern natürlich auch kritisch beäugt werden könnte. Schon, weil er nicht die typische Ochsentour durch die Junge Union durchlaufen hat.

Die Leute treten ihm jetzt schon ganz anders gegenüber, ist sein Eindruck. Hemmungen, ihn anzusprechen, sind weggefallen: Er ist jetzt nicht mehr der Herr Professor, sondern der Kandidat, der in den Bundestag will. "Jetzt muss er mit mir ins Gespräch kommen, er braucht ja meine Stimme" – das sei jetzt die Haltung.

Plötzlich sind die Hirsche doch noch da, sogar der weiße. Streeck kniet sich ins Gras und lockt mit Wildfutter. Zögerlich schlabbern die Tiere die Krümel von seiner Hand. Kann man eklig finden, muss man aber nicht.

"Ich bin von meiner Grundprofession her Arzt", sagt er. Er habe Menschen helfen wollen. Jetzt sei dieser Antrieb eben politisch geworden. Er sagt aber auch: "Ich habe jetzt nicht vor, mein ganzes Leben im Bundestag zu bleiben."

Wobei das einige gesagt haben. Und Konrad Adenauer war lange Mitglied des Bundestages. Bis zu seinem Tod.