Es ist wahrscheinlich, dass auch hinter Haalands vermeintlich spontanen Clips eine PR-Agentur und viel Kalkül steckt. Darüber hinaus hat der Stürmer von Manchester City einen riesengroßen Vorteil mit der Strategie, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen: Er ist ein Superstar und fußballerisch über allen Zweifeln erhaben. "Wäre er das nicht, bestünde immer die Gefahr, als Clown abgestempelt zu werden", räumt Bertling ein. "Dies ist also keine Strategie für jedermann. Man muss schon ein echter Superstar sein."