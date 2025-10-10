Vincent Büchner war in diesem Sommer der Königstransfer des ThSV Eisenach. Nach dem Weggang von Ivan Snajder suchte der Handball-Bundesligist einen erfahrenen Linksaußen und wurde in der niedersächsischen Hauptstadt fündig. „Ich habe eine neue Herausforderung gesucht, eine neue Aufgabe“, berichtet der 27-Jährige. Sein Ex-Arbeitgeber TSV Hannover-Burgdorf, für den er 13 Jahre spielte, legte dem Hildesheimer keine Steine in den Weg. Und schon war der Wechsel nach Thüringen eingetütet.