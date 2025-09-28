„Zeichne mir ein Schaf.“ Das ist wohl so etwas wie das geheime Losungswort der Fans des Buches „Der kleine Prinz“. Mit dieser Bitte wendet sich der kleine Held mitten in der Wüste an den abgestürzten Piloten. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, in denen ihm kein überzeugendes Schaf für den kleinen Prinzen gelungen war, rettet sich der Pilot damit, dass er eine Kiste skizziert und kurzerhand behauptet, das Schaf befinde sich darin. Am Freitagabend wurde die Geschichte in der Villa Sauer dargeboten: Der Provinzkultur-Verein und die städtische Musikschule Alfred Wagner luden zu einem Lesekonzert für kleine und große Leute. Viele waren gekommen, ein bunt gemischtes Publikum, das offenbar das Wesentliche noch nicht verlernt hat zu sehen. Elke Büchner, Schauspielerin und Theaterpädagogin aus Meiningen, die kürzlich für ihr Engagement im Kinder- und Jugendtheater „Tohuwabohu“ mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet worden ist, las und erzählte aus dem Werk. Mal mit Hut, mal ohne Hut, mit Kinderaugen und einer herzerfrischenden Unschuld, die das Märchen wunderbar lebendig werden ließ, ohne dass es je ins Kindische abkippte.