Zum nun schon 18. Mal waren Freunde der handgemachten Musik im Rahmen des Provinzschreis eingeladen, beim Frühschoppen den Klängen der sechs Musiker von Sunshine-Brass zu lauschen. Bei bestem Wetter hatten sich 120 Gäste im Garten der Villa Sauer in der Suhler Bahnhofstraße eingefunden, um den Sonntagvormittag und -mittag mit witziger Unterhaltung und den frech und frei vorgetragenen Liedern zu genießen – unter ihnen viele Stammgäste. Selbst aus Eisenach waren Fans angereist, die die flotten Rhythmen in Tanzschritte umsetzten.