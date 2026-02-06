Wer hätte gedacht, dass in Meiningen seit Jahren eine historische Prachtvilla versteckt und unbewohnt immer weiter vor sich hin gammelt. Eine traurige Tatsache in einer so geschichtsträchtigen Stadt. Doch Hoffnung ist in Sicht, denn die Villa Am Bielenstein wurde als das neuste Projekt der Stiftung Meininger Baudenkmäler auserkoren und soll nun saniert werden. Wofür das Gebäude letztlich genutzt wird, steht allerdings noch nicht fest.