Worte finden. Worte über das eigene Leben und im Takt zum eigenen Sein – sobald die Jugendlichen die ersten Schwellen überwunden haben, stecken sie schon mittendrin im Rap-Workshop mit dem Musiker Norman Sinn. Bei Graffiti-Künstler Falk Lehmann landen die ersten Entwürfe auf weißen A4-Blättern. Theorie ist angesagt, auch wenn die Jugendlichen in der Villa K am liebsten gleich mit den Spraydosen an die aufgestellten Wände wollen.