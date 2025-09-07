Während der Herbstferien sind in der Villa K an der Pfaffenwiese 1 wieder alle Musikinteressierten zum „Workout Bandcamp“ eingeladen. Innerhalb einer Woche können Elf- bis 18-Jährige ihre Fähigkeiten am Schlagzeug, am Bass und an der Gitarre verbessern. Auch wer das Singen als Leidenschaft für sich entdeckt hat, erhält Unterstützung – ebenso wie diejenigen, die sich für Technik begeistern. Der Workshop ist kostenlos. Eingeladen sind sowohl bestehende Schülerbands als auch Anfängerinnen und Anfänger. Bei vorherigen Veranstaltungen wurden bereits neue Bands gegründet und Zukunftsmusiker ausgebildet.