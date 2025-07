Leuchtende Kinderaugen am Mittwochvormittag vor der Villa K. Wer nicht da war, kann sich das so vorstellen: Kinderlieder, jubelnde Grundschüler und auf der Treppe der Villa K wird Macarena getanzt. Jedes Jahr findet im Park vorm Haus des Kulturvereins das Wasserfest für Schulkinder in Hortbetreuung statt. Fast 130 Mädchen und Jungen der Grundschulen Schmalkalden und Wernshausen genossen den heißen Tag. „Da sind die Kinder immer rattenscharf drauf“, erzählt Annette Schütze, Hortleiterin an der Staatlichen Grundschule Schmalkalden über den „Spitzentag“ im Hortprogramm. Zu dieser Veranstaltung melden sich jedes Jahr die meisten Kinder an. Unter den Pavillons stehen auf Bierzeltgarnituren Schalen mit Süßigkeiten bereit. „Wenn es heißt, sucht euch einen Platz, werden die zu allererst geplündert“, erzählt Claudia Kollmann, ebenfalls Erzieherin an der Grundschule Schmalkalden.