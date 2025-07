Das Wetter passte am vergangenen Samstag zum Anlass: Am Vormittag erst Regen, am Nachmittag dann Sonnenschein im Grabfeld. Denn: Zum Abschied vom Kindergarten „Villa Auguste“ in Behrungen hatten Eltern, Kinder und Erzieherinnen das Dorf eingeladen – die Einrichtung wird Anfang August nach 73 Jahren ihres Bestehens geschlossen, weil es nicht mehr genug Kinder gibt (wir berichteten).