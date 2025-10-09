Vignette nur noch digital: Pickerl in Österreich 2027 Geschichte - was man wissen muss

Was machen Menschen ohne Smartphone?

Auch für Menschen ohne Internetzugang wird es dann noch Möglichkeiten geben, die Vignette "analog" zu erwerben – etwa an Rastanlagen oder Automaten an Grenzübergängen. Das funktioniert so: Man nennt am Verkaufsschalter sein Nummernschild, das wird nach einem Datenabgleich in das Mautsystem eingebucht. Man zahlt, bekommt einen Beleg - und fertig. "Die digitale Vignette ist an das Nummernschild gebunden", erklärte eine Sprecherin der österreichischen Infrastrukturgesellschaft Asfinag. Auch heute schon kann man das Pickerl so kaufen, oder eben online bei der Asfinag oder etwa beim ADAC.