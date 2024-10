Vierter Wahlgang: Niemand will Bürgermeister von Hirschberg sein

Bei der Kommunalwahl am 26. Mai hatte es in der Stadt mit rund 2.200 Einwohnern im Saale-Orla-Kreis keinen Wahlvorschlag gegeben. Die Menschen konnten Namen auf die Stimmzettel schreiben. Die beiden meist notierten Namen, Ronald Schricker und Benjamin Lill, kamen in eine Stichwahl. Schricker gewann, lehnte aber das Amt ab, da er von der Aufwandsentschädigung nicht leben könne. Am 13. Oktober musste daher erneut gewählt werden, wieder ohne Wahlvorschlag - und mit demselben Ergebnis: Schricker und Lill sind an diesem Sonntag erneut in der Stichwahl.