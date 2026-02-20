Wem gehen zuerst die Soldaten aus?

Nach vier Jahren Krieg haben beide Seiten Schätzungen zufolge jeweils mehrere Hunderttausend an toten und schwer verletzten Soldaten. Nach unabhängigen Recherchen von Medien anhand öffentlicher Daten verzeichnet die russische Armee bereits rund 220.000 Tote, die ukrainische Armee wiederum etwa 180.000 an Toten und Vermissten. Westliche Schätzungen gehen regelmäßig von höheren Zahlen für Russland und geringeren Zahlen für die Ukraine aus.

Zugleich kann Russland mit einem hohen Sold locken und nach eigenen Angaben monatlich weiterhin fast 40.000 neue Soldaten rekrutieren. Dagegen kommt die Ukraine nach Auskunft von Präsident Wolodymyr Selenskyj mit etwa 27.000 Mobilisierten im Monat aus. Zu schaffen macht der Ukraine dabei weiter Fahnenflucht.

Fahnenflüchtige machen der Ukraine zu schaffen

Die Generalstaatsanwaltschaft veröffentlicht seit Herbst 2025 keine Zahlen mehr zu Deserteuren. Zuletzt wurden mehr als 300.000 Fälle von Fahnenflucht und unerlaubtem Entfernen von der Truppe ausgewiesen. Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow sagte bei seiner Vorstellungsrede im Januar, dass bereits nach mehr als zwei Millionen wehrpflichtigen Männern gefahndet werde.

Nahezu täglich werden dabei neue teils gewalttätige Konflikte zwischen Feldjägern und zufälligen Passanten bei Zwangsrekrutierungen auf der Straße bekannt.

Die Hauptfrage für eine Fortsetzung des Krieges bleibt daher für beide Seiten, wie die Verluste ausgeglichen werden können. Davon hängen eine mögliche Verhandlungslösung und ein Ende des Krieges ab. Beide Seiten gehen aber trotz teils gegenteiliger Rhetorik nicht von einem baldigen Kriegsende.