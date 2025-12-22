Mit vielgestaltigen kulinarischen, musikalischen, kulturellen und beachtenswerten Händlerangeboten wartete der Manebacher Weihnachtsmarkt am Bahnhofsgelände auf.
Vierter Advent Weihnachtsfreuden in Manebach
Karl-Heinz Veit 22.12.2025 - 10:00 Uhr
Weihnachtliche Stimmung kam am Wochenende auch in Manebach auf. Wie es dem Schneemann ohne Schnee geht.
