Die Gestaltung der „Bergweihnacht“ in Martinrodas Kirche haben sich Albert Schönberger, ehemaliger Domorganist im hohen Dom zu Mainz, und seine Lebenspartnerin Ilselore Günther aus Weimar seit vielen Jahren zur Herzenssache gemacht. Genau wie die seinerzeit organisierte und auch finanzierte Restaurierung der wertvollen historischen Holland- Orgel aus Schmiedefeld. So wurde am Vorabend des 4. Advents in Martinrodas Kirche die alljährliche „Bergweihnacht“ gefeiert. Pfarrer Kersten Spantig begrüßte all die vielen Gäste aus nah und fern, die Solisten Klaus Seyfarth (Horn, Alphorn), Ralf Schmidt (Gitarre), Albert Schönberger (Orgel und Moderation) und mit besonderer Herzlichkeit den Gastchor aus der Allgäuer Region rund um Augsburg unter der Leitung von Diakon Andreas Martin.