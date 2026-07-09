Viertelfinale in Los Angeles: Belgien-Torwart erinnert vor Spanien-Duell an WM 2018

Courtois erinnerte an das knappe Weiterkommen gegen Senegal im Sechzehntelfinale vergangene Woche, als Belgien einen 0:2-Rückstand noch drehte. "Das hat unsere Fähigkeiten gezeigt, bis zum Ende an uns zu glauben, und das ist eine Stärke bei einer Weltmeisterschaft. Das Wichtigste ist, Spiele zu gewinnen. Es ist schön, wenn man auch gut spielt, aber das Wichtigste ist zu gewinnen und das haben wir getan", sagte er. Spanien hat als einziges Team bei der WM noch gar kein Gegentor kassiert.