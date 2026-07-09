Viertelfinale in Los Angeles: Belgien-Torwart erinnert vor Spanien-Duell an WM 2018

Carson - Belgiens Nationalelf geht mit Selbstbewusstsein ins Viertelfinale der Fußballweltmeisterschaft gegen den großen Favoriten Spanien. Zwei Tage vor dem Duell in Los Angeles erinnerte Torwart Thibaut Courtois an den unerwarteten Sieg vor acht Jahren gegen Brasilien, als ein 2:1 im WM-Viertelfinale den ersten Einzug ins Halbfinale nach 32 Jahren ermöglichte. "Die waren favorisiert und vielleicht hatten sie individuell mehr Qualität", sagte der Keeper von Real Madrid über Parallelen zum nächsten Spiel. "Aber ich habe das Gefühl, wir sind jetzt ein großartiges Team, und wir kämpfen."