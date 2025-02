Viertelfinale DFB-Pokal der Frauen: Wolfsburg raus - Bayern zittert lange

Grohs erstmals nach Tumorerkrankung im Kader

Bei den Münchnerinnen saß erstmals nach ihrer Tumorerkrankung Torhüterin Maria Luisa Grohs wieder auf der Bank. Zwischen den Pfosten stand Ena Mahmutovic. Der Pokalsieger von 2012 und die Frankfurterinnen zeigten so manche Nickligkeiten. Ein Eigentor von Carolin Simon (79.) brachte Frankfurt in Führung. Bayerns Joker Jovana Damnjanovic (90.) rettete ihr Team aber in die Verlängerung.