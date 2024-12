Viertelfinal-Auslosung: FC Augsburg im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart

Dortmund (dpa/lby) - Der FC Augsburg trifft als letzter bayerischer Vertreter im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den VfB Stuttgart. Dies ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Die Mannschaft von Trainer Jess Thorup muss in dem Bundesliga-Duell auswärts in Stuttgart antreten. Das Viertelfinale wird am 4./5. Februar und 25./26. Februar kommenden Jahres ausgetragen. Die genaue Ansetzung erfolgt noch.