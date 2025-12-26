"Größe der Anzüge war nicht mehr normal"

"Es hat ganz vielen Leuten im Skispringen sauer aufgestoßen, dass die Anzüge teilweise unten an den Knien hingen, jeder diesen Missstand gesehen und keiner etwas dagegen getan hat", beschrieb Weißflog die Situation in der vergangenen Saison. Fast jeder habe aus seiner Sicht betrogen - und zu viele seien damit durchgekommen, äußerte der 61-Jährige.