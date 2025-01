Garmisch-Partenkirchen - Für eine große Silvester-Party hatte der deutsche Skisprung-Chefcoach Stefan Horngacher weder Zeit noch Muße. Nach drei Vierschanzentournee-Tagen voller Dominanz der Österreicher schaltete der Bundestrainer auch am letzten Tag des Jahres 2024 in den Arbeitsmodus. Auf die Frage, was am Silvesterabend anstehe, antwortete Horngacher: "Videoanalyse, ganz klar."