Österreichs komfortable Situation

Die Österreicher führen auch die Tournee-Gesamtwertung mit drei Athleten an. Stefan Kraft liegt in dem Ranking vor Hörl und Daniel Tschofenig. In der Garmisch-Vorausscheidung am Dienstag landeten hinter Hörl als Nächste Tschofenig und Michael Hayböck. "Sie haben die Situation, dass viele Springer extrem weit vorne reinspringen können. Die Situation haben wir momentan nicht ganz", sagte Wellinger. Auch ein schwächelnder Oberstdorf-Sieger Kraft als Elfter fiel da kaum auf.