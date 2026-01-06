Vierschanzentournee Letzte Chance "Spurfräse"? Prevc vor Tournee-Sieg

Zwei Tournee-Springen hat Prevc schon gewonnen

Prevc prägt die 74. Ausgabe der Tournee seit dem ersten Tag. Der 26 Jahre alte Slowene gewann in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen. In Innsbruck wurde er Zweiter. Sein Vorsprung auf den im Gesamtklassement zweitplatzierten Österreicher Jan Hörl, der ganz knapp vor seinem Landsmann Stephan Embacher liegt, beträgt umgerechnet etwa 23 Meter. Auch die Qualifikation in Bischofshofen gewann Prevc.