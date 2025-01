Als bester Deutscher vor 4.900 Zuschauern an der Paul-Außerleitner-Schanze landete Andreas Wellinger auf dem neunten Platz. In Pius Paschke, Philipp Raimund, Karl Geiger, Felix Hoffmann und Adrian Tittel qualifizierten sich auch die anderen Athleten aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher für den Wettkampf an diesem Montag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport). Mit dem Kampf um den goldenen Adler für den Gewinner werden die Deutschen allerdings nichts zu tun haben.