Vierschanzentournee: Hoffmann wird Sechster, Prevc gewinnt

Bester Deutscher beim vierten und letzten Springen der Tournee war Felix Hoffmann vom SWV Goldlauter-Heidersbach, der Rang zehn belegte. Er hatte mit Platz drei zum Start in Oberstdorf auch für den einzigen deutschen Podestplatz bei dieser Tournee gesorgt. Philipp Raimund wurde zum Abschluss Zwölfter. Das deutsche Duo verpasste damit einen Top-Drei-Platz in der Gesamtwertung – Hoffmann wurde Sechster, Raimund landete auf dem achten Rang.