Vierschanzentournee: Hoffmann wird Sechster, Prevc gewinnt

Der Slowene Domen Prevc hat erstmals die Vierschanzentournee der Skispringer gewonnen. Zum Abschluss belegte der 26-Jährige in Bischofshofen den zweiten Platz und beseitigte damit die letzten Zweifel an seinem Erfolg im Gesamtklassement.
Der Skisprung-Dominator aus Slowenien vollendet seinen Traum. Ein Südthüringer wird bester Deutscher und poliert die Bilanz auf.
Die Österreicher Jan Hörl und Stephan Embacher komplettieren das Podium bei dem Traditionsevent rund um den Jahreswechsel. In der Tageswertung landete Daniel Tschofenig aus Österreich vor Prevc, der zuvor die Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen gewonnen hatte. Dritter wurde Ryoyu Kobayashi aus Japan.
Bester Deutscher beim vierten und letzten Springen der Tournee war Felix Hoffmann vom SWV Goldlauter-Heidersbach, der Rang zehn belegte. Er hatte mit Platz drei zum Start in Oberstdorf auch für den einzigen deutschen Podestplatz bei dieser Tournee gesorgt. Philipp Raimund wurde zum Abschluss Zwölfter. Das deutsche Duo verpasste damit einen Top-Drei-Platz in der Gesamtwertung – Hoffmann wurde Sechster, Raimund landete auf dem achten Rang.
Der letzte deutsche Gesamtsieger bleibt Sven Hannawald, der im Januar 2002 den historischen ersten Vierfachsieg schaffte. Gewinner Prevc folgt unter anderem auf seinen Bruder Peter, der sich vor genau zehn Jahren den goldenen Adler bei der Tournee sicherte. Es ist das erste Brüderpaar, dem das gelang.