Vierschanzentournee: Hoffmann jagt den „Domenator“

Foto: Imago/dieBildmanufaktur

„Es wird jetzt zwar ein bisschen schwieriger, aber wir wollen es Domen schwer machen mit dem Goldenen Adler“, so Raimund. Noch in der Material-Kontrolle hatte der freche Deutsche den überragenden Slowenen nach Tipps gefragt, wie er noch besser fliegen könnte. „Beweglicher in der Hüfte sein, hat er gesagt. Ich versuche es mal“, meinte Raimund mit einem Grinsen: „Ich freue mich jedenfalls auf Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen. Mal sehen, wie es Domen macht – die Schicksalsberge kommen ja noch.“ Das weiß auch der 26 Jahre alte Slowene, der zehn Jahre nach dem Tournee-Triumph seines großen Bruders Peter Prevc den ersten Geschwister-Sieg beim Skisprung-Grand-Slam perfekt machen könnte. „Mental war der Sieg zum Auftakt einer so langen Tournee superwichtig. Das macht mich noch selbstbewusster. Aber ich weiß auch, dass die nächsten Tage noch tricky werden können – speziell die Schanze in Innsbruck ist für ihre Unberechenbarkeit bekannt“, so Domen Prevc.