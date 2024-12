Körperlich sei er fit "und geistig geht's mir auch gut. Von dem her freue ich mich auf die Tournee", sagte Paschke. "Wenn ich meine Sachen gut mache, dann weiß ich, was möglich ist. Und auf das konzentriere ich mich." Los geht es in Oberstdorf um 16.30 Uhr (ZDF und Eurosport).