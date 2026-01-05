Hafele: Disqualifikationen als "wichtiges Signal"

Hannawald hingegen hat sein Urteil bereits gefällt. "Dieses Verstecken im Strumpf ist genau wieder der Punkt: Danach kannst du dir alle möglichen Ausreden einfallen lassen", sagte der 51-Jährige. Er hätte den Norwegern geraten, transparent damit umzugehen und die Fis zu kontaktieren. Seine Schlussfolgerung: "Also wollen die uns alle verarschen?".

Kontrolleur Hafele wähnt sich und sein Team auf dem richtigen Weg. Auf die Frage, wie er vier Disqualifikationen beim Neujahrsspringen beurteile, antwortete er in einem Interview der "Frankfurter Rundschau": "Zumindest ist es ein wichtiges Signal. Die Fis muss dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden. Wenn man etwa nur Verwarnungen verteilt, dann beginnt wieder nur ein Spiel. Das braucht keiner."