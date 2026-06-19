Wer Paul Marr kennt, weiß, er ist keiner der meckert, sondern einer, der die Dinge verändern will. Seit er zehn Jahre alt ist, macht er sich für Kinder und Jugendliche stark. Mittlerweile ist er dabei nicht mehr nur lokal aktiv. Neben dem Ehrenamt studiert der 20-jährige Viernauer Geschichte und Political and Social Studies in Würzburg. Wir haben ihn gefragt, was passieren muss, damit Jugendbeteiligung besser funktioniert und von welchen positiven Beispielen Politiker, Verwaltungen und Jugendmitarbeiter lernen können.