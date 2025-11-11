Die Zuchtrichter waren sich sehr schnell einig und kürten Roland Marr zum „Überflieger“ der Lokalschau in Viernau. „Er ist unser Spitzenzüchter“, stellte Silvio Henkel, Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins Viernau heraus. Von den vier zu vergebenden Kreisverbandsehrenpreisen bekam er drei. Außerdem heimste er acht von 15 Höchstnoten „vorzüglich“ ein und weitere drei zwei beste Prädikate „hervorragend“. Da staunte selbst Geflügel-Fachmann Günter Schneider.