Für seine beiden Patenkinder hatte Gregor Kleinschimdt in den Vorjahren schon den Spaten in die Hand genommen. Jetzt war seine Freundin Lea dran. Ihr Patenkind, die kleine Rosalie, erblickte am 22. September das Licht der Welt und war zur Pflanzaktion die jüngste. Der Viernauer Ortsteilbürgermeister erklärte sich natürlich bereit, die kleine Holzbank für Rosalie den Weg hinauf zu tragen. Und die Strecke war nicht ohne. Immerhin wird am Bermbacher Weg in Viernau bereits seit zehn Jahren gepflanzt.