Ein Video geht um im Gagenland. Karneval ist vom 11. 11. bis Aschermittwoch. Eine Binsenweisheit? Mitnichten – die Narren haben an „normalen Tagen“ einfach zu viel Langeweile. Und deshalb dachten sie nach. Zum Beispiel über den Rathausschlüssel. Wo stand eigentlich geschrieben, dass sie den erst am Faschingssonntag bekommen sollten? Vier Tage zum Feiern waren viel zu wenig. Vier Monate – das klang doch ganz anders. Dem Scholles gefiel das freilich nicht. Er rückte den Schlüssel nicht früher heraus. „Das Ding kriegt ihr wie immer am Sonntag“, fauchte er. Damit stand fest: Der Scholler ließ nicht mit sich reden. Viel lieber versteckte er das Schließelement. Aber die Gagen heckten einen Plan aus. So weit der erste Teil des Videos.