Es war Anfang 1875. In Viernau befolgte man die vom Kreisbranddirektor des Kreises Schleusingen erlassene und von den Orten des Landkreises empfohlene Dienstanweisung zur Einrichtung von militärisch geschulten Feuerwehren. Das war die Geburtsstunde der freiwilligen Feuerwehr im Ort. Johannes Baumann wurde ihr erster Wehrleiter. Zwischen 1876 und 1892 kümmerte er sich um deren technische Ausrüstung, wozu auch zwei Handdruckspritzen gehörten. Henryk Hellmann, der das Amt des Wehrleiters in Viernau seit 2020 bekleidet, hatte in der Geschichte der Wehr gestöbert und gab zum 150. Jubiläum der Mannschaft einen sehr eindrucksvollen Abriss derer.