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Vierlingsgeburt Vierlinge: Seltenes Babyglück für junges Paar im Erzgebirge

Mio, Matti, Luke und Levi sind gemeinsam ins Leben gestartet. Die Vierlinge haben am Klinikum Chemnitz das Licht der Welt erblickt. Für ein junges Paar beginnt damit das Leben als Großfamilie.

Vierlingsgeburt: Vierlinge: Seltenes Babyglück für junges Paar im Erzgebirge
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Am Klinikum Chemnitz hat eine junge Mutter aus dem Erzgebirge Vierlinge geboren. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Oelsnitz/Chemnitz - Vierfaches Babyglück für ein junges Paar aus dem Erzgebirge: Am Klinikum Chemnitz hat die 24-jährige Louise Ammon aus Oelsnitz Vierlinge zur Welt gebracht. Die Jungs Mio, Matti, Luke und Levi haben am Montag per Kaiserschnitt das Licht der Welt erblickt, wie das Klinikum mitteilte. "Die Frühgeborenen sind wohlauf. Aktuell schlafen die vier Jungen viel und erholen sich geschützt von ihrer frühen Geburt." Es ist der erste Nachwuchs für Louise Ammon und ihren Mann Tom. 

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Vierlinge sind selten: Auf etwa 600.000 Geburten kommt eine Vierlingsgeburt, deutschlandweit im Schnitt also etwa eine pro Jahr.