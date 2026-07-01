Oelsnitz/Chemnitz - Vierfaches Babyglück für ein junges Paar aus dem Erzgebirge: Am Klinikum Chemnitz hat die 24-jährige Louise Ammon aus Oelsnitz Vierlinge zur Welt gebracht. Die Jungs Mio, Matti, Luke und Levi haben am Montag per Kaiserschnitt das Licht der Welt erblickt, wie das Klinikum mitteilte. "Die Frühgeborenen sind wohlauf. Aktuell schlafen die vier Jungen viel und erholen sich geschützt von ihrer frühen Geburt." Es ist der erste Nachwuchs für Louise Ammon und ihren Mann Tom.