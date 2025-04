Washington - Ungewöhnlicher Besuch auf dem Gelände des Weißen Hauses: Eine Katze hat sich auf den streng gesicherten Nordrasen der US-Regierungszentrale in Washington verirrt – und sorgte für Aufsehen bei den Journalistinnen und Journalisten, die in den sozialen Medien das Auftauchen des grauen, grünäugigen Haustiers namens Sophie dokumentierten. Schließlich wurde gemeinsam mit Angestellten des Weißen Hauses die Besitzerin ausfindig gemacht.